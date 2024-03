Jan Vertonghen, stop ou encore ? Fredberg répond aux supporters et donne une deadline claire

Lors du Fan Council du RSC Anderlecht, Jesper Fredberg et divers autres dirigeants du Sporting ont discuté avec les représentants des supporters. L'un des cas abordés a été celui du capitaine, Jan Vertonghen.

Jan Vertonghen sera-t-il encore un joueur du Sporting d'Anderlecht la saison prochaine ? Tout porte à croire que oui, comme nous vous l'avons déjà expliqué (lire ici) ; Jesper Fredberg lui-même a déjà fait savoir que la prolongation de son capitaine était une priorité, et que les deux parties voulaient continuer à collaborer.

Au vu de la forme et du rôle crucial de Vertonghen à Anderlecht, les supporters aimeraient également le voir rester, et aimeraient que la clarté soit faite au plus vite. Sans surprise, le sujet était donc à l'ordre du jour lors du Fan Council, lors duquel les dirigeants du RSCA rencontrent les représentants des supporters et font le point.

Dans le compte-rendu de ce Fan Council, disponible sur le site officiel du club, on peut ainsi lire les promesses de Fredberg à ce sujet. "Nous voulons proposer un nouveau contrat à Jan. Il n'y a aucun doute à ce sujet, tout le monde est d'accord", répète-t-il.

Vertonghen et Anderlecht fixés avant l'Euro ?

"Nous avons de très bonnes discussions avec Jan, mais nous ne voulons pas le pousser à prendre une décision hâtive. Il est suffisamment intelligent pour faire son choix au bon moment. Et il a lui-même un grand sens des responsabilités", rassure Fredberg, qui donne tout de même une deadline à son joueur.

"Nous ne pouvons pas attendre l’Euro pour explorer d'autres pistes en termes de remplacement. Et Jan le sait aussi. Il n'est pas de conversation sur un éventuel autre rôle au sein du club", conclut Jesper Fredberg. Vertonghen continuera donc en tant que joueur ou ne continuera pas - tout de suite - dans un autre rôle.