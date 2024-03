Plus aucun doute à Anderlecht : Fredberg espère présenter de très bonnes nouvelles dans quelques semaines

Les derniers doutes ont été dissipés au sein de la direction sportive d'Anderlecht. À 36 ans, Jan Vertonghen joue toujours un rôle très important sur et en dehors du terrain ; bientôt, Jesper Fredberg espère donc pouvoir annoncer qu'il va prolonger.

Jan Vertonghen a toujours dit qu'il prendrait sa décision en avril : stop ou encore ? Tout dépendrait de comment il se sent physiquement. Eh bien, le capitaine des Mauves le prouve chaque semaine sur le terrain : il n'y a guère de signes d'usure. Les problèmes de cheville sont sous contrôle.

De plus en plus important pour Anderlecht

En interne, personne n'a le moindre doute qu'à son niveau actuel, il ne fera d'ailleurs pas qu'une année de plus. Surtout vu la forme d'Anderlecht et la perspective de jouer à nouveau en Europe.

Vertonghen déborde de plaisir de jouer et l'ambiance dans le vestiaire est optimale. Cela a également été une condition importante. À ce stade de sa carrière, Vertonghen a surtout besoin de s'amuser. Il n'a en effet plus rien à prouver et peut dire "stop" sans problème s'il en a assez.

Mais ce n'est pas le cas. Il a dû prendre ses marques dans son rôle de mentor, mais y prend maintenant du plaisir. Voir des jeunes comme Sardella, Debast et Leoni évoluer lui procure une vraie satisfaction.

Fredberg veut absolument le garder

Vertonghen ne cherche pas non plus un contrat pluriannuel. Une prolongation d'un an et peut-être même la promesse d'un rôle après sa carrière, cela lui conviendrait parfaitement. Il n'est en effet pas exclu que le Sporting veuille le conserver après sa retraite.

Mais c'est une discussion pour l'avenir. Jesper Fredberg et Brian Riemer ont déjà laissé entendre plusieurs fois de manière détournée : "Jan, quand pourrions-nous nous entretenir ?". Et le directeur sportif du RSCA en a fait une priorité.

Un capitaine exemplaire et un pilier sur le terrain, Vertonghen est toujours au courant de ce qui se passe concernant un joueur. Il aide également Riemer à ajuster son plan de jeu en cours de match. Ce serait une énorme surprise que Jan Vertonghen raccroche les crampons aussi vite...