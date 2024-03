Le Cercle est prêt à regarder le FC Bruges dans les yeux : "Quitter le Club a été la meilleure décision de ma vie"

Le Cercle de Bruges recevra le Club dans le cadre de la première journée des Play-Offs, lundi. Les Groen & Zwart ne veulent pas du complexe infériorité et feront tout pour, eux aussi, accrocher un ticket européen.

Passé par Kuurne et Harelbeke, Christiaan Ravych a ensuite évolué pendant dix saisons au sein du centre de formation du Club de Bruges. À la veille du derby Brugeois lors de la première journée des Play-Offs, il se remémore son arrivée en Venise du Nord... sous les couleurs Blauw & Zwart, donc.

"J'ai encore beaucoup de respect pour les voisins. Oui, j'ai presque tout appris avec eux et s'ils jouent en Coupe d'Europe, je vais certainement les soutenir. Mais je fais ça avec chaque club belge" a-t-il déclaré dans les colonnes de Kw.be.

"En attendant, le club de mon cœur, c'est clairement le Cercle. C'est le meilleur choix que je pouvais faire dans ma carrière. La façon dont j'ai été accueilli et entouré ici dès le premier jour et la façon dont tout le monde ici interagit avec tout le monde, je ne pense pas pouvoir revivre cela."

Le Cercle veut aussi son ticket européen

Selon le défenseur central, le Cercle de Bruges est un club bien plus chaleureux que son homologue Blauw & Zwart. Désormais, le joueur de 21 ans voudra être sur la pelouse lorsque la Coupe d'Europe posera ses valises en Venise du Nord, la saison prochaine.

"Je comprends un Jelle Bataille qui dit qu'il ne s'est jamais senti chez lui à Bruges. L'entraînement est très strict et plus on joue haut, plus c'est encore pire. Aller au Club, et le Cercle vous embrassera. Ce ne serait pas la même chose dans l'autre sens."