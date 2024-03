Seraing, Ostende et le vaincu en Nationale 1 : Mbaye Leye relativise avant le match de la peur pour les Métallos

Le RFC Seraing reçoit le KV Ostende, ce dimanche. Le vaincu aura de fortes chances de faire la bascule en Nationale 1, même si Mbaye Leye estime que, quoi qu'il arrive, la saison ne sera pas encore terminée.

Le RFC Seraing n'a simplement plus le choix. Les Métallos comptent encore deux longueurs de retard sur la première équipe sauvée, à quatre journées de la fin du championnat, mais peuvent enfin passer du bon côté de la barrière, ce dimanche (13h30).

Pour ce faire, les hommes de Mbaye Leye devront justement s'imposer contre l'équipe qui les précède, le KV Ostende. Entre ces deux anciennes formations de D1A, "malheur au vaincu" est une expression on ne peut plus juste.

"Il reste douze points à distribuer, une défaite ne serait donc pas synonyme de relégation. Beaucoup de choses peuvent encore se passer, même pour des équipes au-dessus de nous et qui se pensent déjà hors d'atteinte" relativisait Leye en conférence de presse, vendredi, selon des propos retranscris par nos confrères de la Dernière Heure.

"On ne peut pas sous-estimer le KV Ostende, on devra jouer un bon match pour gagner. Ils ont beaucoup de qualités offensives et ils sont disciplinés défensivement, personne ne serait surpris de voir cette équipe à la neuvième place."

Le RFC Seraing pour se sauver... et rendre espoir aux U23 du Standard ?

En neuf matchs depuis son arrivée, le Sénégalais a enregistré deux victoires et trois partages. Au Pairay, battre le KV Ostende sera essentiel ce dimanche, pour enfin sortir de cette fichue zone rouge et envoyer les Côtiers y accompagner le SL16 FC, qui sera mathématiquement en Nationale 1 en cas de victoire d'Ostende à Seraing.

"J'ai essayé de parler individuellement avec mes joueurs pour les responsabiliser davantage. Mon idée n’est pas d’accentuer ou de diminuer la pression qui nous attend ce week-end, mais simplement de leur montrer comment jouer avec cette tension. Nous devons utiliser cette pression de manière positive pour livrer notre meilleure prestation" a conclu Mbaye Leye.