🎥 L'Union marque le coup et réinvente son hymne avant le début des Play-offs

L'Union entame sa dernière ligne droite. Qualifiée en finale de la Coupe de Belgique, éliminée en Europa League puis reversée en Conference League où elle sera sortie au stade des 8e de finale, l'Union a déjà vécu bien des émotions cette saison.

Mais désormais, "les choses sérieuses" commencent. Ce sont les Play-offs. Les Saint-Gillois ne veulent pas manquer le titre au terme de cette compétition, comme lors des deux dernières saisons.

Pour marquer le coup, l'Union a collaboré avec l'artiste bruxellois YellowStraps. Ce dernier a réinterprété le célèbre hymne de l'Union, joué avant chaque début de match au stade Joseph Marien.

Le club a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux où on voit l'artiste jouer les notes de l'hymne, sur le terrain du stade, accompagné d'une guitare. En fond, les paroles résonnent.

"Notre campagne en Champions Play-offs débute aujourd'hui ! L'artiste bruxellois YellowStraps a créé un hymne pour nous encourager tout au long de ce voyage. Ce n'est que le début", a écrit l'Union.

Our Champions’ Play-offs campaign starts today! ✊



Brussels artist YellowStraps made an anthem to encourage us through this journey. This is only the beginning. 😤 pic.twitter.com/qeoF8mVFeG