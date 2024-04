🎥 Rik De Mil hausse le ton à Charleroi

Rik De Mil prend le taureau par les cornes (à défaut du zèbre vu la configuration biologique de l'animal) à Charleroi. Le nouveau T1 carolo veut voir plus d'union entre ses hommes en Playdowns

Rik De Mil vit des journées assez épuisantes en ce moment. Il ne peut toujours pas véritablement tourner la page de son aventure à Westerlo puisqu'il était présent en compagnie de Wouter Vrancken à l'audience pour les besoins de l'enquête sur la fin de match entre les Campinois et Genk.

De l'autre côté, l'entraîneur doit également s'investir dans le redressement de Charleroi à l'approche des Playdowns. A l'entraînement, il n'hésite ainsi pas à interpeller ses joueurs sur la gravité de la situation.

Rik De Mil bouscule ses joueurs

Son message est clair : une démission collective comme lors du dernier match à La Gantoise ne sera plus tolérée : "Lorsque vous perdez, vous devez communiquer plus. Accepter que quelqu'un vous dise qu'il faut réussir à plus garder le ballon. Le problème est qu'on le dit à 7-0, par après".

Le management de crise est bien détectable : "Lorsque c'est 3-0, je veux entendre quelqu'un crier "Hey les gars ! Allez ! On va défendre ensemble ou quoi ?" Après le match, c'est facile de dire à quelqu'un qu'il a perdu un ballon. On doit réagir lorsque le moment se présente. A ce moment-là, on doit plus se parler et être plus agressifs, positifs les uns envers les autres. Et là, on reviendra dans le match".

Après deux semaines de préparation, Charleroi débutera ses Playdowns samedi au Mambourg contre le RWDM.