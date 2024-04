A Anderlecht, tout le monde est sur le pont pour convaincre Jan Vertonghen : "Je l'ai déjà supplié de prolonger"

Sifflé il y a trois ans, Killian Sardella a inscrit son tout premier but pour le compte de l'équipe première d'Anderlecht ce week-end, contre l'Antwerp. Le jeune joueur issu de Neerpede a beaucoup grandi aux côtés de Jan Vertonghen, et espère le voir prolonger son contrat d'une saison.

Le contrat de Jan Vertonghen à Anderlecht expire cet été, tout comme celui de Toby Alderweireld à l'Antwerp. Leur expérience est une valeur ajoutée pour toute l'équipe, surtout pour les jeunes.

Au Lotto Park, Zeno Debast et Killian Sardella ont beaucoup appris aux côtés du joueur le plus capé de l'histoire des Diables. Sardella, qui a inscrit le tout premier but de sa carrière avec l'équipe première d'Anderlecht, contre l'Antwerp, a d'ailleurs supplié son coéquipier pour qu'il prolonge son contrat d'une saison.

"Je lui ai dit de continuer avec nous encore un an, pour qu'il nous aide à réaliser de grandes choses. Oui, je l'ai déjà supplié de prolonger" a déclaré le joueur de 21 ans dans "Extra-time", un semblable de "La Tribune" dans le nord du pays.

À Anderlecht, tout le monde attend la décision de Jan Vertonghen... qui ne tombera pas tout de suite

Sardella, qui réalise lui-même une excellente saison avec les Mauves, a dû faire un choix cornélien : le titre, ou une sélection pour l'Euro. "Je choisis clairement le titre" a immédiatement répondu Sardella.

Vertonghen et lui seul détient les clés de sa prolongation de contrat. Tout dépendra de sa santé physique après l'Euro car, Vertonghen l'a déjà dit, il ne veut pas faire la saison de trop. C'est donc après le championnat d'Europe que Jan Vertonghen prendra sa décision finale.