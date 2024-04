Ni l'Union ni Anderlecht mais... Genk et Malines à la fête : notre équipe de la première journée de Playoffs !

Première journée de Playoffs, première équipe de la semaine. Il manque encore 4 équipes, celles jouant les Playdowns, et certaines sont donc bien représentées !

Gardien de but

Notre gardien de la semaine aurait pu être un perdant : Jean Butez a été excellent avec l'Antwerp. Si cela devait être son dernier match pour le Great Old, il s'en irait sur une grosse prestation. Mais le meilleur portier du week-end a été Warleson.

© photonews

Dans un derby brugeois plaisant, les deux gardiens ont été décisifs, et contribué au match nul. Mais Warleson a eu bien plus à faire que Nordin Jackers, en plus d'être presque à l'assist également. Le Brésilien a été élu homme du match, sans grande surprise.

Défenseurs

Dans un match débridé, Elias Cobbaut s'est montré très à son avantage défensivement et a ouvert le score pour le KV Malines. Il prend place à gauche de notre trio défensif. Même s'il est sorti blessé peu après l'heure de jeu, Carlos Cuesta a quant à lui été bien trop fort avec Genk pour ne pas figurer dans notre onze.

© photonews

Enfin, pour compléter notre trio, nous optons pour Killian Sardella, même s'il est normalement arrière droit. Solide comme à l'accoutumée et, surtout, enfin buteur, il a libéré Anderlecht dans un match très compliqué.

Milieu de terrain

Daam Foulon, devant Elias Cobbaut, a également été excellent avec Malines, inscrivant un but absolument splendide qui figurera certainement parmi les plus beaux de la saison. Contre le Standard, Omri Gandelman a confirmé sa grande forme, marquant un but de plus après avoir déjà inscrit un quadruplé pour terminer la saison régulière.

Bilal El Khannouss a été l'un des architectes de la victoire du Racing Genk face à l'Union Saint-Gilloise, régalant de ses combinaisons avec le troisième genkois de notre onze : Zakaria El Ouahdi, intenable sur le flanc droit.

Attaquants

Sur le flanc gauche, même s'il n'a pas marqué, Antonio Nusa a été particulièrement dangereux, touchant le poteau à deux reprises et se voyant même refuser un but. Le Norvégien a répondu présent et sera l'une des armes brugeoises en PO1.

© photonews

De l'autre côté, impossible de passer à côté de Jarne Steuckers, qui s'est offert un doublé contre Westerlo. Le Trudonnaire vit certainement ses dernières semaines au Stayen. Enfin, Kevin Denkey a permis au Cercle de Bruges de prendre son premier point en Playoffs, aurait pu marquer un but de plus et a fait souffrir Brandon Mechele tout le match.

Warleson / Cobbaut - Cuesta - Sardella / Foulon - Gandelman - El Khannouss - El Ouahdi / Nusa - Denkey - Steuckers