🎥 Samedi étincelant pour les Diables : Loïs Openda imite Kévin De Bruyne... en une mi-temps !

Quelques minutes apr√®s K√©vin De Bruyne, c'est Lo√Įs Openda qui est sorti de ses gonds avec Leipzig. Deux buts et une passe d√©cisive √©galement, mais en une seule mi-temps pour l'attaquant.

Les Diables sont à la fête, ce samedi après-midi en Europe. En début de journée, c'est Kévin De Bruyne qui a sorti une nouvelle masterclass pour lancer les hostilités.

Le capitaine de Manchester City a livré une nouvelle prestation cinq étoiles, ornée de deux buts et une passe décisive, dans la victoire 1-4 des Skyblues sur la pelouse de Crystal Palace.

Il n'a fallu qu'une mi-temps à Loïs Openda pour imiter Kévin De Bruyne

Un petit peu plus tard dans l'après-midi, le capitaine a été imité par un nouveau Diable : Loïs Openda, décidément dans une grande saison sur côté de Leipzig.

En déplacement à Fribourg, il ne lui a fallu qu'une mi-temps pour en faire de même. Passe décisive pour Haidara dès la deuxième minute de jeu, un premier but personnel un quart d'heure plus tard, et un second juste avant le retour aux vestiaires. Openda et Leipzig ont assommé Fribourg, c'est 0-3 à la pause.

Cette saison, l'ancien du Club de Bruges et du RC Lens a planté 21 buts et 5 passes décisives, en 27 matchs et demi. Sacrée performance.