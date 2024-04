Leverkusen peut mettre le champagne au frais : nouveau faux pas du Bayern Munich !

Récemment, Thomas Tuchel déclarait que la course au titre était finie pour le Bayern Munich. Un aveu d'impuissance qui se confirme avec la défaite du Bayern Munich ce samedi à Heidenheim, qui laisse un boulevard au Bayer Leverkusen.

Le Bayern Munich n'avait plus droit à l'erreur s'il voulait conserver la moindre chance de revenir dans la course au titre, même si les espoirs sont très minces. Mais il n'y aura désormais plus que vraisemblablement pas de "remontada".

Les Bavarois se sont en effet inclinés (3-2) sur la pelouse de Heidenheim, 10e de Bundesliga. Une défaite qui a pris forme en seconde période alors que le Bayern menait 0-2 à la mi-temps via Kane (38e) et Gnabry (45e). Sessa (51e) et un doublé de Kleindienst (51e, 79e) ont renversé la rencontre et probablement scellé la course au titre.

Avec ce résultat, le Bayer Leverkusen, qui l'a emporté ce samedi à l'Union Berlin (0-1), compte 16 points d'avance sur le Bayern à 6 journées de la fin. Le calcul est désormais très simple : s'il prend le même nombre de points que le Bayern la semaine prochaine, le Bayer sera champion d'Allemagne dès la 29e journée.

Le calendrier faisant bien les choses, le Bayer Leverkusen jouera à domicile la semaine prochaine, face au Werder Brême. Une victoire et ce serait le titre assuré. Un exploit incroyable, alors que l'équipe de Xabi Alonso n'a pas encore perdu une seule fois cette saison.