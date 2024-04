N1 : Très mal embarqué, Virton s'arrache et obtient un résultat inespéré

Place à la fin de la 29e journée de Nationale 1.

Olympic - Virton

Rapidement réduit à 10 et mené 2-0 à la pause, l'Excelsior est parvenu à se relever après le repos pour sauver l'après-midi.

Walbrecq (24e) ouvrait le score pour les Dogues, avant que Guillaume ne voit rouge côté Gaumais. Réduit à dix, Virton encaissait un second but des oeuvres de Rousseau (37e).

Après le repos, De Almeida (61e) redonnait l'espoir à l'Excelsior suivi par Mokdad (67e) qui égalisait. De Almeida (74e) mettait même Virton aux commandes, mais la joie était de courte durée et Penin (77e) égalisait pour l'Olympic quelques minutes plus tard. En infériorité numérique, Virton arrache finalement un bon nul sur la pelouse de l'Olympic, et se donne un petit peu d'air en bas de tableau.

Les autres résultats de l'après-midi

Visé - La Gantoise II 2-2

OHL II - Charleroi II 1-0

Eloois-Winkel - Heist 2-0

Cappellen - Antwerp II 0-1