Grande nouvelle pour l'Union dans son dossier de nouveau stade : "Il n'y a plus qu'une solution possible..."

Le dossier du nouveau stade de l'Union Saint-Gilloise n'a pas fini de faire parler de lui. Le conseil communal avait également envisagé de rénover le stade actuel, le Joseph Marien.

Cela fait un certain temps que l'Union SG travaille sur son dossier de nouveau stade. Le club souhaite construire un stade d'une capacité de 15 000 personnes sur le site du Bempt, à Forest.

Les discussions avec les autorités communales de la commune de Forest vont bon train, bien qu'elles n'aient pas encore donné lieu à un accord.

La commune avait également proposé de rénover le stade Joseph Marien, où l'équipe joue actuellement ses rencontres à domicile. Cela aiderait le club financièrement et lui permettrait de ne plus se déplacer à Anderlecht ou Louvain pour les matchs européens.

Cependant, comme l'explique un article du Nieuwsblad, cette option n'est plus envisageable. L'Union ne souhaite en effet pas que le stade soit rénové. De plus, une étude commandée par le secrétaire d'État bruxellois à l'Urbanisme et au Patrimoine Ans Persoons montre que la rénovation ne peut pas faire passer le stade de 9000 à 15000 personnes. La seule possibilité serait...de réduire la capacité, à 8000 personnes.

"Maintenant, c'est clair et net : le stade Joseph Marien ne peut pas être agrandi. Un stade plus grand ferait disparaître une partie du parc, mais le parc Duden est un domaine protégé - tout comme une partie du stade Joseph Marien. Rester sur le site actuel n'est pas le bon choix pour l'avenir de l'Union. Il est temps d'aller de l'avant et de travailler à la construction d'un nouveau stade sur un nouveau site", a déclaré Persoons.