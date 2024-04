Les Europe Playoffs, témoins de l'explosion d'un ovni du football belge ?

Les Europe Playoffs pourraient être le moment idéal pour lancer la carrière professionnelle de quelques joueurs prometteurs. Parmi eux, Jorthy Mokio frappe déjà sérieusement à la porte du côté de La Gantoise.

Jorthy Mokio est un défenseur central gaucher qui peut également être utilisé comme milieu défensif. Le stage d'hiver était sa première opportunité d'évoluer avec l'équipe première, mais Hein Vanhaezebrouck croit déjà en lui depuis longtemps.

Le jeune joueur est un véritable produit gantois : il a grandi à Ledeberg, en périphérie gantoise. Fin février, il a fêté ses seize ans et a immédiatement célébré cela avec sa première sélection dans l'équipe première des Buffalos. S'il n'a pas joué face au Standard, à l'Union et contre Charleroi, sa précocité est marquante : ses temps de passage n'ont pas d'équivalent côté buffalo.

Vanhaezebrouck avait déjà indiqué qu'il aurait sa chance en Playoffs. Lors de la première journée face au Standard, il a en effet été appelé à monter au jeu par Danijel Milicevic.

"C'était la situation parfaite pour lui faire ses débuts au niveau professionnel. Une bonne décision de l'équipe pour notre public. C'était à la fin du match et il n'avait pas grand-chose d'autre à faire, mais il a beaucoup de potentiel et nous aimons ce que nous voyons pendant la semaine à l'entraînement", a déclaré le T2 de HVH après le match face aux Rouches.

Mokio est ainsi devenu le plus jeune joueur de l'histoire de La Gantoise à avoir joué un match officiel. Cela pourrait être à nouveau le cas dans les semaines à venir. A l'échelle internationale, il est actif avec les U17 des Diables Rouges.

?? Jorthy Mokio (16) is now the youngest player to ever play for KAA Gent!The talented centreback is also left footed. ? pic.twitter.com/GgQLpNmJxK — EuroFoot (@eurofootcom) April 4, 2024

"Il est motivé, est toujours présent et il veut atteindre le sommet du football. C'est ce que nous voulons voir dans le football professionnel. Est-il prêt à commencer ? C'est peut-être une question pour Hein, mais il est presque prêt, je dirais. Nous continuons à travailler avec lui et il veut aussi travailler et s'améliorer. Quand il sera prêt, il aura plus d'opportunités" continue Milicevic.

Une attention particulière pour Jorthy Mokio

De nombreux grands clubs voulaient Jorthy Mokio avant même ses débuts professionnels, mais il a finalement choisi pour La Gantoise pour y progresser dans un premier temps.

Leipzig, Manchester City, Real Madrid, l'Ajax Amsterdam et le Bayern Munich ont été mentionnés ces derniers mois, mais il a également été invité à visiter l'AC Milan et le PSV Eindhoven. Jusqu'à présent, le jeune Belge n'a toutefois voulu se fermer aucune porte.

Quand la décision sera-t-elle prise?

Ces derniers mois, Mokio a plusieurs fois hésité sur le fait de prolonger son séjour à Gand - d'autant plus qu'il y avait plusieurs prétendants. Finalement, il a décidé de rester pour le moment à Gand, mais la question demeure : pour combien de temps encore ? Jusqu'à présent, il n'a pas encore signé de contrat professionnel et il pourrait donc partir cet été.

Les Buffalos font tout leur possible pour le choyer davantage. Actuellement, Mokio a déclaré qu'il souhaitait se concentrer pleinement sur Gand. Les minutes de jeu en équipe première peuvent être un argument décisif dans la bataille pour ce jeune talent. Sa première titularisation pourrait être un pas important, en attendant plus ?