Eden Hazard aurait-il vraiment pu signer à l'Union ? "Si j'y étais allé, on serait déjà champion !"

Voir les trois frères Hazard porter les couleurs des trois clubs bruxellois de D1A, on y a presque cru. Pourtant, dans un entretien accordé à Voo Sports, l'ancien capitaine des Diables a assuré qu'il n'avait jamais reçu d'offre de l'Union Saint-Gilloise.

Thorgan Hazard à Anderlecht, Kylian Hazard au RWDM et Eden Hazard à l'Union Saint-Gilloise. L'histoire aurait été belle, il faut le dire, et il n'aurait pas été aussi insensé d'y croire, il y a quelques mois.

Désormais, l'ancien du Real Madrid et Chelsea a pris sa retraite, et continue de vivre dans la péninsule ibérique. Dans un entretien accordé à Voo Sports, il s'est confié sur les choix qui étaient les siens avant de raccrocher les crampons. Aurait-ce été possible de retrouver les trois frères dans les trois clubs bruxellois ?

Eden Hazard n'a jamais reçu d'offre de l'Union Saint-Gilloise

"C'est vrai que je me suis focalisé sur la Jupiler Pro League. Eden à l'Union ? Ça aurait pu être pas mal. Si j'étais allé à l'Union, on serait déjà champion !", ironise l'ancien capitaine des Diables, avant de poursuivre.

"Je n'ai pas été parce que je ne voulais pas retourner vivre ne Belgique. J'ai eu des contacts avec pas mal de personnes, en Belgique et à l'étranger, mais pas avec l'Union."