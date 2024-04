"J'ai refusé le City Football Group pour signer en Belgique"

La saison de Matias Galarza est assez particulière. Le milieu de terrain n'est pas un titulaire indiscutable au Racing Genk, mais il aurait pu partir pour près de 10 millions d'euros en hiver.

"Je peux encore faire beaucoup mieux, mais je suis satisfait de mes derniers matchs. D'autant que j'avais peu joué auparavant. Mais je suis un combattant, et j'ai encore une grosse marge de progression" a-t-il déclaré en conférence de presse, avant la réception du Cercle de Bruges.

Les Limbourgeois ont donc repoussé plusieurs offres pendant l'hiver, pour le joueur acheté 6 millions d'euros en début de saison.

"J'ai vu ça comme un signe de confiance. Je sens que le club croit en moi. L'intérêt est venu des États-Unis et de l'Amérique du Sud, mais j'aimerais d'abord me faire un nom, ici en Europe."

C'est des Argentinos Juniors que Matias Galarza a débarqué. Un club historique en Argentine. "C'est le club de Maradona, mon idole Riquelme, et d'autres. J'ai été en équipe première pendant six mois et tout est allé très vite. J'ai dû choisir entre Genk et le City Football Group. C'est l'un des plus grands groupes de football dans le Monde et je pouvais aller à New-York, une grande ville. Mais mon rêve était de jouer en Europe et je l'ai suivi, d'où mon envie de rejoindre le Racing Genk" a conclu Matias Galarza.