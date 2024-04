L'entraîneur d'Eupen furieux après la défaite contre le RWDM : "Une faute professionnelle !"

Eupen a manqué une énorme occasion de faire un grand pas vers le maintien. Ce samedi, ils se sont inclinés sur le terrain du RWDM (3-1).

Les Pandas menaient pourtant au score. Mais ils ont concédé un penalty juste avant la mi-temps. Slonina a sauvé l'envoi, mais Abe a été plus prompt que les Eupenois à réagir.

"On rentre bien dans le match. On ne se crée pas vraiment d'occasions, mais on parvient à être dangereux, en obtenant un penalty", a déclaré le coach d'Eupen Kristoffer Andersen en conférence de presse.

"Nous n'avons pas réussi à garder une constance dans le match. Nous avons perdu le fil du match", a-t-il conrtinué.

Kristoffer Andersen (Eupen) charge ses joueurs

"Sur le penalty, le fait qu'il n'y ait pas de joueur d'Eupen sur le deuxième ballon dans cette zone constitue une faute professionnelle. C'est inadmissible dans cette partie de saison, dans un match d'une telle importance. Ce sont des choses qui ne peuvent pas arriver si on veut se sauver."

"Sur le deuxième but, on savait que Molenbeek a une très bonne équipe en transition. On doit faire la faute et stopper ce contre. C'est une nouvelle faute professionnelle."