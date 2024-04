🎥 But diabolique...et match arrêté : soirée très particulière pour Romelu Lukaku

Romelu Lukaku a égalisé pour la Roma contre l'Udinese. Mais la rencontre a ensuite été marqué par le malaise d'Evan N'Dicka.

Muet depuis plus d'un mois en Serie A, Romelu Lukaku a retrouvé le chemin des filets face à l'Udinese. Et son équipe en avait bien besoin : la Roma était en effet menée depuis la 23e minute et le but de Roberto Peyreyra.

Big Rom a réglé tout cela en devançant tout le monde (défenseurs et gardien compris) sur un bon centre de Bryan Cristante après l'heure de jeu. Son 19e but de la saison, le 11e en championnat.

🇮🇹⚽️ | Romelu Lukaku (goal) vs Udinesepic.twitter.com/bIKrqc3Zmb — Belgian Players 🇧🇪 (@BelgianPlayers) April 14, 2024

Grosse frayeur pour Evan Ndicka

Mais quelques minutes plus tard, le malaise de son coéquipier Evan Ndicka a nécessité l'arrêt de la rencontre.

Le défenseur franco-ivoirien s'est touché la poitrine avant de s'allonger sur la pelouse pour se faire évacuer sur civière. Après l'avoir vu lever le pouce pour rassurer tout le monde, la rencontre allait reprendre mais il a finalement été décidé de s'arrêter là.

Selon la Gazzetta Dello Sport, Ndicka a été emmené à l'hôpital, sans nécessiter l'emploi d'un défibrilateur, et n'a pas perdu connaissance.