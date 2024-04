🎥 L'incroyable autogoal qui pourrait coûter le maintien à Vincent Kompany et Burnley

Burnley a perdu deux points précieux à domicile contre Brighton & Hove Albion. Les Clarets n'auront plus vraiment droit à l'erreur s'ils veulent encore rêver au maintien.

Ce samedi, Burnley recevait Brighton & Hove Albion, un match que les Clarets auraient été bien inspirés de gagner. En effet, avec 6 points de retard sur Nottingham Forest, qui faisait match nul contre Wolverhampton, Burnley n'aura plus beaucoup d'occasions de sortir de la zone rouge d'ici à la fin de saison.

Mais Kompany a encore pris un coup sur la tête. Alors que Burnley menait grâce à un but de Brownhil à la 74e minute, un autobut a tout gâché. Et quel autobut. Quelques minutes plus tard, Sander Berge a adressé une passe en retrait à son gardien, Arijanet Muric.

Mais au moment de contrôler la balle venant de l'ancien genkois, Muric loupe son contrôle. De manière fatale : c'est 1-1 (79e), et Burnley ne reprendra pas l'avantage. L'histoire de la saison de Burnley, qui a souvent paru en contrôle... jusqu'à ce qu'il ne le soit plus.