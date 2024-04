La libération pour le héros de Malines : "Les dernières semaines furent difficiles..."

A Malines, la question se posait : quand Nikola Storm va-t-il retrouver son meilleur niveau ? Contre Westerlo, il délivre la passe décisive pour le 2-2, et son centre est à l'origine du 3-2.

Une entrée en jeu très réussie donc. "C'est un peu libérateur", a déclaré Nikola Storm à notre micro. "J'étais frustré ces dernières semaines car je jouais si peu de minutes. J'essaie de passer outre. Cela montre aussi mon caractère", déclare le héros du match.

C'est une période un peu spéciale, car il était habitué depuis longtemps à être l'un des piliers de l'équipe. "J'étais titulaire avant ma blessure. Je ne m'attends certainement pas à revenir dans l'équipe après cette blessure, surtout si l'équipe se débrouille bien."

Storm a rassuré tout Malines face à OHL

"À Louvain, nous avons commis une erreur, ce qui nous a privés de jouer les Champions Play-offs, et il y avait certaines phases que j'aurais pu mieux gérer moi-même. C'est frustrant de ne pas avoir eu l'opportunité par la suite de rectifier le tir."

Un crève-coeur pour Malines, qui possède un effectif taillé pour les grands rendez-vous. "Nous avons un banc solide, c'est un fait. Il y a suffisamment de gars que nous pouvons faire entrer pour faire la différence."

Vainqueur 3-2 face à Westerlo, Malines peut remercier ses joueurs sortis du banc, et donc Nikola Storm. "Les remplaçants ne peuvent pas non plus toujours faire la différence. Nous faisons simplement de notre mieux pour être prêts lorsque nous avons notre chance", a-t-il conclu.