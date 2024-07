Déjà une victime de l'arrivée d'Hugo Siquet ? Nicky Hayen a dévoilé sa première sélection pour le championnat

Le Club de Bruges lance sa compétition ce vendredi soir contre le KV Malines. Après avoir perdu la Supercoupe, Nicky Hayen veut démarrer en beauté en championnat.

Lors de sa conférence de presse d'avant-match, Nicky Hayen a surpris une première fois en déclarant que son noyau complet, à l'exception de Meijer et Sabbe, est disponible et sélectionnable. Même des joueurs comme Skov Olsen et Ordonez, qui ont seulement commencé l'entraînement lundi.

"Ils seront également présents, bien qu'ils ne soient pas encore à cent pour cent", a déclaré l'entraîneur du Club Bruges. Il en va de même pour Hugo Siquet, récemment arrivé chez les Blauw & Zwart mais déjà présent.

Pas de Et-Taïbi

Il y a des chances qu'il soit même titularisé d'entrée. Sinon, Maxim De Cuyper jouera en arrière droit. Jusqu'à présent, Nicky Hayen n'a pas vraiment beaucoup d'options à ce poste pour faire un choix.

Quant au jeune Amine Et-Taïbi qui a joué au back droit lors de la Supercoupe, il ne fait pas partie de la sélection cette fois-ci. Victime de l'arrivée de Siquet ?