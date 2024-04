L'Union Saint-Gilloise dépitée : "On est en train de bousiller notre avance"

L'Union Saint-Gilloise a perdu plus que trois points à Anderlecht. Les Saint-Gillois n'ont plus leur destin entre les mains.

L'Union Saint-Gilloise avait tout pour faire basculer le match en sa faveur avec l'égalisation de Cameron Puertas et l'exclusion de Zeno Debast sur la même phase. Mais les Unionistes se sont finalement inclinés sur un but de Francis Amuzu.

Cameron Puertas ne mâchait pas ses mots à l'issue de la rencontre : "On est en train de bousiller notre avance. On n'a plus cette première place, mais aussi plus cette pression, peut être que ca va nous libérer".

L'Union accuse le coup

Le milieu de terrain veut que le groupe se parle pour repartir sur de bonnes bases : "On n'arrive pas à mettre notre jeu en place, on gâche le travail de toute une saison. Il faut passer à autre chose. Soit on accuse le coup, soit on est des hommes et on relêve la tête".

Il poursuit : "Les deux buts qu'on encaisse sont largement évitables. Il faut se dire les choses, avour qu'on a eté nuls les trois derniers matchs. Il n'y a que des gros matchs en Playoffs, il faut être prêts à disputer des affiches comme cela".

L'Union Saint-Gilloise a désormais trois points de retard sur son voisin bruxellois. Saura-t-elle se remettre de ce nouveau revers ?