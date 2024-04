🎥 Incroyable : un quadruplé de Cole Palmer, qui rejoint Haaland et atomise l'Everton d'Amadou Onana !

Chelsea a absolument domin√© Everton ce lundi en Premier League, principalement gr√Ęce √† un homme : Cole Palmer. Le ph√©nom√®ne anglais s'est offert un quadrupl√© !

Et de 20 ! Cole Palmer (21 ans) s'est offert un quadruplé ce lundi contre Everton, qui lui permet de rejoindre Erling Haaland au classement des buteurs de Premier League avec 20 buts inscrits. En trois rencontres, Palmer a donc inscrit 7 buts, après son triplé face à Manchester United deux matchs plus tôt.

Chelsea a, grâce en grande partie à cette prestation, mis totalement Everton à l'amende (6-0). Amadou Onana était titulaire dans l'entrejeu des Toffees, mais n'a rien pu faire pour endiguer le naufrage. Pire, le Diable Rouge est même sorti à la pause, alors que le score était déjà de 4-0.

Et ces buts de Palmer, qui plus est, ne sont pas des buts de raccroc, à l'image de son premier du soir : un petit pont, un une-deux via talonnade et une frappe en un temps.

Holy Crap Cole Palmer ūüĎÄ ūü•∂ pic.twitter.com/hSXQkJe1x1 — Men in Blazers (@MenInBlazers) April 15, 2024

Chelsea est désormais 9e au classement, à 13 points des places européennes. Largement insuffisant, mais au moins, les Blues peuvent envisager l'avenir avec un peu d'optimisme avec un tel talent dans leurs rangs.

Everton, par contre, est en difficulté et reste à 2 points de la zone rouge...