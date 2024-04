La discussion arbitrale polémique du week-end était bien une erreur : "Il aurait dû garder son calme"

La décision arbitrale la plus folle du week-end a eu lieu lors de Malines-Westerlo. Roméo Vermant a été exclu pour deux cartes jaunes en quelques secondes.

Westerlo ne décolère pas depuis ce week-end : la rencontre des Campinois à Malines se passait très bien... jusqu'aux arrêts de jeu de la première période. Roméo Vermant a été exclu pour deux cartons jaunes consécutifs suite à une prise de bec avec Mr Denil, l'arbitre de la rencontre.

Si le premier carton jaune paraît justifié, c'est bien le deuxième qui a créé la polémique. Vermant semble avoir légèrement bousculé l'arbitre, involontairement, et Mr Denil a réagi immédiatement en l'expulsant. Bart Goor n'en revenait pas (lire ici), et il pourra se "consoler" : le Département des Arbitres n'est pas d'accord non plus.

"Le premier carton jaune est selon nous tout à fait justifié, l'arbitre signale à plusieurs reprises au joueur de Westerlo de respecter les 9m15", entame Frank De Bleeckere dans Under Review. "Après, il y a une sorte de confrontation entre l'arbitre et Vermant".

C'est après cette confrontation que Mr Denil décide d'exclure l'attaquant campinois. De Bleeckere écarte l'idée qu'un mot déplacé de Roméo Vermant ait provoqué ce second carton jaune. "Nous demandons à nos arbitres de prendre du recul et de bien analyser la situation", concède le patron de l'arbitrage belge.

"Pour nous, ce second carton n'aurait pas dû être sorti. Nous recommandons aux arbitres de garder leur calme et de prendre du recul, de garder leur sang-froid. Cela aurait pu être géré d'une autre façon", conclut De Bleeckere.