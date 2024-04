L'arme secrète du RWDM pour aller chercher le maintien ? "Le talent à l'état pur !"

Le RWDM s'est imposé 3-1 ce samedi sur son terrain face à Eupen. Les Bruxellois peuvent remercier Shuto Abe, auteur d'un doublé. Mais aussi leur banc.

Le RWDM respire enfin ! Les Molenbeekois ont remporté leur première victoire en 2024, ce dimanche face à Eupen. Un résultat qui leur permet de quitter la place de barragiste.

Menés au score en première mi-temps, les Bruxellois ont égalisé juste avant le retour aux vestiaires. Shuto Abe a bien suivi un penalty de Gueye repoussé dans un premier temps par Slonina.

Le Japonais a ensuite marqué le but du 2-1 d'une tête puissante et très bien placée. Son premier doublé avec le RWDM, dans un match capital.

"Il fait enormément d'efforts et récupère beaucoup de ballons. Il est dans la lumière aujourd'hui, il le mérite. Il ne lâche jamais. On est très heureux pour lui. C'est un exemple pour tout le monde", a déclaré à notre micro Jeff Reine-Adelaide en après-match.

Le RWDM a également pu compter sur son banc pour aller chercher la victoire. Monté en cours de match, Matias Segovia a fait très forte impression et a donné l'assist à Gueye sur le but du 3-1. "Segovia, c'est le talent à l'état pur", a continué Reine-Adelaide. "Il peut s'exprimer, débloquer des situations et faire mal à l'adversaire quand le jeu est aussi ouvert."