Westerlo ne décolère pas : "Cela ne fait que se répéter..."

Malines - Westerlo nous a réservé un scénario pour le moins inattendu. Non seulement en raison du déroulement du match en soi, mais aussi parce que ce n'est pas la première fois que Westerlo perd des plumes contre Malines de cette façon.

Revenons en arrière : le 26 août 2023. Malines rend visite à Westerlo au Kuipje. Un quart d'heure avant la fin, Westerlo profite d'une avance de deux buts. Résultat final : zéro point pour les Campinois. Malines semble être un adversaire maudit pour Westerlo, comme le montre cette nouvelle rencontre huit mois plus tard.

Les événements de ce week-end ramènent évidemment Tuur Rommens à la rencontre d'août dernier. "Une avance de 0-2, tout comme le premier match à domicile contre Malines en championnat. Nous avions aussi une avance de 2 buts et nous avons également perdu 2-3. C'est un peu une répétition de cela."

Westerlo furieux contre l'arbitrage

"Mais je pense que cette fois-ci, c'était plutôt à cause du carton rouge que de nous-mêmes", continue le joueur de 21 ans, identifiant une autre cause. En effet, Westerlo a été réduit à 10 suite à une décision très controversée de l'arbitre envers Romeo Vermant. Rommens considère que Westerlo devait aller chercher la victoire ce samedi.

"Je pense que nous avons bien commencé. Nous étions bons dans les duels. Malines ne trouvait pas de réponse à notre pression et à notre façon de jouer par moments. Nous nous sommes créé des occasions. C'est dommage que nous ayons fini à dix", exprime à nouveau le défenseur latéral gauche.

Pourtant, Westerlo a également des choses à améliorer. "Nous encaissons toujours ces trois buts, cela ne devrait peut-être pas arriver non plus. Les supporters de Malines sont toujours derrière leur équipe et cela les motive. Nous le savions..."