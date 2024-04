La métamorphose sous Belhocine : "Je lui ai dit qu'il pourrait jouer dans un grand championnat européen s'il reculait d'un cran"

Adam Marusic a passé une étape dans sa carrière en signant à Courtrai en 2014. Pour lui, la rencontre avec Karim Belhocine a été décisive.

Adam Marusic fait partie de ces joueurs que la Pro League peut se targuer d'avoir lancé vers le top européen. Le joueur monténégrin était arrivé pour à peine 450 000 euros à Courtrai en 2014.

Marusic a d'abord été aligné comme ailier sous Yves Vanderhaeghe et Johan Walem. Quand ce dernier a reçu son C4, Karim Belhocine a été nommé entraîneur principal. L'une de ses premières décisions a été de transformer Marusic comme piston, ou même comme arrière latéral.

La trouvaille de Belhocine

"Il me manquait un piston pour passer à trois derrière et je voyais en lui la solution. Le problème, c’est qu’il fallait le convaincre. Pendant un entraînement, je l’appelle et je lui dis qu’il va vite, qu’il court longtemps, qu’il sait centrer et qu’il est puissant" se souvient Belhocine pour La Dernière Heure.

Le changement de position s'est vite avéré gagnant : "Comme il ne marquait pas beaucoup, ce nouveau rôle était idéal pour lui. Je lui ai dit qu’il pourrait jouer dans un grand championnat européen s’il reculait d’un cran".

A la fin de la saison, Marusic s'en allait à Ostende pour deux millions d'euros. L'été suivant, il mettait les voiles sur la Lazio, pour qui il compte aujourd'hui plus de 260 matchs.