Mais où est passé Nicolas Raskin ? Philippe Clément s'explique

Nicolas Raskin joue très peu avec les Glasgow Rangers ces derniers mois. Les blessures l'ont freiné dans sa bonne dynamique.

C'est ce qui s'appelait avoir le sens du timing : pour le tout premier match de Philippe Clément sur le banc des Glasgow Rangers, Nicolas Raskin inscrivait son premier but dans le championnat écossais.

Mais une semaine plus tard, il se blessait face à Heart of Midlothian et quittait le terrain à l'heure de jeu. Depuis ce coup du sort, datant du 29 octobre, il n'a débuté que trois rencontres de Premiership.

Revenu dans le groupe au début du mois de janvier, le Liégeois semble avoir perdu sa place : pas la moindre minute disputée lors des trois derniers matchs, avec en point d'orgue cette absence de la sélection lors du derby contre le Celtic.

Raskin a reculé dans la hiérarchie

Il a été absent pendant une longue période et cela a créé une plus grande concurrence au milieu de terrain. Nous avons beaucoup de gars qui ont montré de bonnes choses, Nico est l'un d'entre eux" explique Philippe Clément à Ibrox News.

Raskin devra donc se battre pour récupérer sa place : "Ce n'est pas qu'il ne joue pas bien. Non, il travaille très dur. Je le vois aussi évoluer et il est meilleur aujourd'hui que lorsque je suis arrivé. Mais il y a plus de concurrence". Arrivera-t-il à revenir dans l'équipe avant la fin de saison ?