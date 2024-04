Enfin du temps de jeu pour l'ancien Anderlechtois Sergio Gomez, mais ailleurs qu'à Manchester City ?

Sergio Gomez a rejoint Manchester City en provenance du Sporting d'Anderlecht, mais il ne s'y est jamais imposé. L'Espagnol a tout de même beaucoup appris, sous les ordres de Pep Guardiola, et pourrait désormais utiliser ses acquis dans un autre club de Premier League.

Peu de gens avaient compris le transfert de Sergio Gomez vers Manchester City. L'ancien joueur d'Anderlecht a des qualités, indéniables, mais était évidemment trop court pour s'imposer dans une équipe qui visait les sommets européens.

L'Espagnol n'aura pas reçu beaucoup de temps de jeu, mais aura tout de même eu quelques opportunités de se montrer. Et surtout, il a quotidiennement pu apprendre sous les ordres de Pep Guardiola, ce qui ne se néglige pas.

Sergio Gomez inclus dans un deal de Manchester City et en route vers Wolverhampton ?

Ses acquis, Sergio Gomez pourrait bientôt pouvoir les utiliser dans un autre club anglais, puisqu'il pourrait être inclus dans un deal de Manchester City. Les Skyblues voudraient Rayan Aït Nouri, de Wolverhampton.

Selon la BBC, les champions d'Europe en titre auraient proposé un échange entre Gomez et Aït Nouri, ainsi qu'une somme d'argent assez conséquente en faveur des Wolves.

Estimé à un petit peu plus de 30 millions d'euros, l'Algérien serait aussi surveillé par Arsenal et Liverpool. Ce serait Manchester City, toutefois, qui serait le plus insistant. Pour Sergio Gomez, il vaudrait presque mieux qu'il soit inclus dans le deal, pour ne pas se retrouver troisième dans la hiérarchie.