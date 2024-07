Le Standard actif malgré son budget restreint : les Rouches s'intéressent à un renfort offensif potentiel

Le Standard a déjà réussi quelques jolis coups sur le marché des transferts, et cela devrait continuer. Les Rouches ont un ailier monténégrin dans le viseur.

La devise du Standard cet été pourrait bien être cette fameuse phrase de la France des années Giscard d'Estaing : "on a pas de pétrole, mais on a des idées". Les Rouches ont en effet peu de budget mais ont déjà attiré plusieurs joueurs, et ne comptent pas s'arrêter là.

Selon le média serbe Fodboll Direkt, le Standard s'intéresserait de très près à un ailier monténégrin : Viktor Dukanovic (20 ans). Un grand talent estimé à 7 millions d'euros par Transfermarkt (qui relaie d'ailleurs la rumeur sur son site également et l'évalue à 40% de probabilité).

Dukanovic évolue à Hammarby, en Suède, où la saison est en cours. Il y a joué 12 matchs cette saison, pour 2 buts et une passe décisive. Depuis son arrivée en 2022, l'international monténégrin (4 caps) en est cependant à 48 matchs et 15 buts.

Alors, le coup est-il réalisable ? Pas sous forme d'un transfert sec, loin de là. Le Standard rêverait plutôt d'un prêt avec option d'achat, espérant dès lors temporiser en vue de l'été prochain et en partant du principe que le budget sera alors plus élevé. Pas forcément ce dont rêverait Hammarby, on l'imagine bien.

L'Etoile Rouge de Belgrade rêverait également de ramener le joueur près de son pays natal, et aurait des arguments pour y parvenir. Le dossier n'est pas le plus simple de l'été pour le Standard, mais il prouve au moins que la direction liégeoise a des idées...