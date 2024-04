Alexander Blessin veut relancer la machine de l'Union et attend le Club de Bruges : "Le PAOK n'était pas la meilleure des équipes !"

L'Union grimace. Les Saint-Gillois ont totalement manqué leur début de Play-offs et ont perdu la place de leader. Alexander Blessin attend un réveil face au Club de Bruges ce dimanche.

Qui aurait pu prédire un tel scénario ? Peu de monde, assurément. Leader autoritaire pendant la quasi-totalité de la phase classique, l'Union s'est effondrée dans ces Play-offs.

Les Saint-Gillois sont désormais deuxièmes, à trois points d'Anderlecht. La pression sur leurs épaules est énorme. Ils n'ont plus le droit à l'erreur.

L'Union attend le Club de Bruges de pied ferme

En conférence de presse, Alexander Blessin s'est exprimé sur le moral actuel de l'équipe. "Le sentiment n’est jamais bon lorsque tu perds un match (...) Évidemment, c’est toujours plus facile de faire des critiques aux joueurs après une victoire. Après une défaite, cela fait beaucoup plus mal. Mais les joueurs ont aussi beaucoup parlé entre eux. Ils ne sont pas contents de la situation", relaye Sudinfo.

"C’est clair qu’on ne joue pas notre meilleur football en ce moment", a reconnu l'Allemand, honnête comme à son habitude. "On devra retrouver notre ADN sur le terrain et défendre mieux."

Face au Club de Bruges, l'Union se frottera à une équipe en pleine bourre qui vient de se qualifier en dem-finales de la Conference League après leur victoire au PAOK. Blessin s'est tout de même permis de plaisanter, malgré l'énorme importance du prochain match.

"Le PAOK n’était pas la meilleure des équipes. Mais c’est bien, cela donne des points pour le coefficient de la Belgique. C’est le plus important. J’ai aussi entendu qu’ils voulaient décaler certains matches de playoffs (...) Le changement d’entraîneur a amené plus de stabilité et de solidité défensive à l’équipe. La confiance est de retour. Bruges a toujours été une très bonne équipe. Mais on sait comment la battre."