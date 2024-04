Du banc brugeois à un transfert chez le champion d'Italie en quatre ans : "Au début, je n'y croyais pas"

Tout peut changer très vite dans le football. L'explosion de Cyril Ngonge en Serie A en est un magnifique exemple.

A l'image de Loïs Openda, Cyril Ngonge a dû prendre des chemins de traverse, comprenez l'Eredivisie, pour véritablement lancer sa carrière.

Comme l'attaquant de Leipzig, Ngonge a vécu ses premiers frémissements professionnels sur le banc des Blauw en Zwart. Comme lors de ce mois de décembre 2018, lorsqu'Ivan Leko le fait monter après 20 minutes contre le Standard. Quelques jours plus tard, Ngonge était titularisé contre l'Atletico Madrid en Ligue des Champions.

"Là j'ai compris que j'y étais arrivé" se souvient-il sur le site internet de Naples. Mais l'Ucclois est ensuite rentré dans le rang. Mais à Groningen puis à l'Hellas Vérone, ses deux saisons à 11 buts lui ont valu un transfert retentissant du côté du San Paolo.

Sur les traces de Victor Osimhen ?

Il raconte : "Je m'entrainais avec Vérone. Ils m'ont dit de rentrer chez moi, de prendre la voiture et de me rendre à Milan parce qu'ls voulaient me parler. Tout est arrivé très vite, au début je n'y croyais pas. Je me suis dit qu'une nouvelle aventure commençait".

Ngonge était surexcité : "Je suis allé à Milan très vite, comme un fou : tout était déjà prêt et en une semaine j'étais à Rome pour la visite médicale. En voiture, j'ai écouté l'habituelle playlist de 80 chansons que je mets toujours".

Le Belge de 23 ans commence petit à petit à se faire une place aux côtés de Victor Osimhen à la pointe de l'attaque napolitaine. Cela lui vaudra-t-il un coup de fil de Domenico Tedesco dans les mois à venir ?