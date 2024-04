Un ancien de l'Union critique les Play-offs : "Quand il y a plus d'argent en jeu..."

L'Union Saint-Gilloise n'y arrive plus. Les Bruxellois ont vécu un début de Play-offs cauchemardesque.

Cette année était censée être enfin celle de l'Union. Après deux énormes déceptions les années précédentes, les Saint-Gillois ont montré d'énormes qualités cette saison lors de la phase classique et semblaient plus armés que jamais pour aller chercher le titre.

Mais la division des points par deux pour débuter les Play-offs a rabattu toutes les cartes. L'Union est tombée dans un creux au pire des moments.

Siebe Van Der Heyden, ancien de l'Union, ne s'est pas caché. "Tu travailles beaucoup pour avoir des points d’avance durant toute la phase classique. Et puis, tout d’un coup, avec la division des points par deux, tu vois que ton avance a fondu."

"C’est frustrant et cela change beaucoup de choses au niveau de la mentalité. Cela gamberge dans les têtes. C’est pour cela que je ne suis pas un grand fan des playoffs. Mais c’est comme cela. Pour le spectateur neutre, c’est mieux. Il y a plus de suspense. Et il y a aussi plus d’argent en jeu...", a-t-il déclaré à Sudinfo.

Rien n'est fait, cependant. "Je pensais que l'Union allait faire mieux. J’avais confiance. Mais rien n’est encore joué, l’Union a toujours son sort entre les mains. À elle de faire le déclic rapidement, et de travailler encore plus à l’entraînement", a continué Van Der Heyden.