Surprenant : Eden Hazard va rechausser les crampons avec...Emmanuel Macron

Eden Hazard a pris sa retraite professionnelle en octobre dernier. Depuis, l'ancien capitaine des Diables Rouges apparait régulièrement dans les médias, ses anciens clubs ou lors de rencontres caritatives.

Ce mercredi, Eden Hazard va rechausser les crampons le temps d'une rencontre. Le Brainois va participer à un match caritatif ce mercredi.

Peu de temps après l'annonce de sa retraite professionnelle, il avait joué avec le Variétés Club de France. A l'occasion, il avait marqué un but et donné 6 assists.

Il a alors accepté de réitérer l'expérience. Le Variétés Club de France pourra à nouveau compter sur l'ancien de Chelsea et du Real Madrid dans ses rangs. Les bénéfices seront reversés à l’Opération Pièces Jaunes.

Eden Hazard aura l'occasion d'échanger quelques ballons avec des légendes du football, telles que Robert Pirès, Jens Lehmann, Laurent Blanc ou encore Marcel Desailly.

Plus surprenant : Hazard aura également comme coéquipier Emmanuel Macron. On sait que le président de la République française est un grand fan de ballon rond et fervent supporter de l'Olympique de Marseille. Dans les adversaires, on trouve des figures comme Arsène Wenger, Samuel Eto’o ou l'ancien Diable Rouge Daniel Van Buyten.