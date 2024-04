Brian Riemer a (encore) des problèmes : "Il ne jouera peut-être plus durant les Playoffs"

Brian Riemer espérait bien récupérer Yari Verschaeren pour ces Playoffs, et donc disposer d'une solution naturelle pour pallier la blessure de Thorgan Hazard. Mais il avait de mauvaises nouvelles en conférence de presse.

Face à Genk, une chose est sûre : le RSC Anderlecht a manqué d'un joueur - au moins - capable de mettre le pied sur le ballon. On sait que ce joueur ne sera pas Thorgan Hazard, blessé pour de longs mois. Cela aurait dû être Yari Verschaeren... mais le n°10 n'était finalement pas dans le groupe.

"Yari nous manque actuellement, c'est certain. Sa conservation de balle, sa qualité au ballon. Mais je peux déjà vous dire qu'il ne sera pas là demain non plus", regrettait Brian Riemer ce mardi en conférence de presse. Pas de Verschaeren non plus, donc, pour la réception du Cercle de Bruges.

Pas de Verschaeren en Playoffs ?

Une situation qui inquiète alors que Riemer assurait, la semaine passée, que Yari Verschaeren serait déjà prêt pour le déplacement à Genk. Il n'a finalement pas rejoué depuis un peu plus d'un mois maintenant et sa sortie après 11 minutes contre Courtrai.

© photonews

"Nous ne voulons prendre aucun risque avec lui, et nous attendons donc qu'il se sente à l'aise. Ce n'est pas le cas aujourd'hui", précise Brian Riemer. "Il aura un scanner demain, qui devrait nous en dire plus. Mais impossible de vous dire si Yari sera prêt dimanche, ou le dimanche d'après. Actuellement, il ne se sent pas assez bien pour jouer".

Reste alors une question : se peut-il que Yari Verschaeren ne revienne tout bonnement pas dans cette phase finale ? "Il y a toujours un risque, oui. Il reste 4 semaines et demi de compétition, et s'il ne joue pas pendant un mois et demi et qu'il ne reste que 2 matchs, peut-il revenir en forme ?", s'interroge l'entraîneur du RSCA. "Les jours à venir seront cruciaux. Personne n'est plus frustré de cette situation que lui - et moi".

Le cas Amuzu

Et Brian Riemer n'a pas qu'un seul cas à gérer : Francis Amuzu n'est également pas prêt à enchaîner les rencontres. "Il n'est pas capable d'enchaîner trois titularisations d'affilée, c'est clair. Je dois donc trouver la meilleure solution", concède le Danois. "Nous devons faire attention avec Francis, car nous avons aussi besoin de lui la saison prochaine".

Des propos un peu inquiétants concernant l'ailier du Sporting, qu'on croyait revenu en forme. Mais Riemer relativise : "Francis a prouvé cette saison qu'il avait plus d'impact encore en montant au jeu. Ce n'est donc pas plus mal de le garder en tant que joker. Mario (Stroeykens) a déjà joué sur l'aile face au Cercle en phase classique. C'est une option. Il faut voir contre qui nous jouons et je déciderai quels matchs Francis débute ou non".