Kévin De Bruyne bientôt coéquipier de l'un des plus grands joueurs de l'Histoire ? La rumeur continue de prendre de l'ampleur

Blessé pendant tout le premier tour, Kévin De Bruyne vit une fin de saison entrecoupée par quelques petits pépins physiques. À 32 ans, le joueur de Manchester City est toujours aussi diabolique sur la pelouse, mais il peine de plus en plus à enchaîner les rencontres à haute intensité.

Rien n'empêche, ses statistiques sont tout bonnement exceptionnelles. Cinq buts et quatorze passes décisives, "KDB" n'a donc joué qu'une demi-saison, pour rappel.

Cette fin de saison et l'Euro 2024 qui se profile pourrait être un tournant majeur dans sa carrière. De Bruyne ne gagnera pas de deuxième Ligue des Champions consécutive avec les Skyblues, et il pourrait même... ne plus jamais la gagner.

En effet, les rumeurs vont bon train quant à l'avenir de notre Diable Rouge. Mais l'une d'entre elles, particulièrement, prend de plus en plus d'ampleur.

Celle, qui ne ravirait personne, qui envoie Kévin De Bruyne en Arabie Saoudite la saison prochaine ! Et pas dans n'importe quel club, puisque c'est l'Al-Nassr d'un certain Cristiano Ronaldo, coéquipier d'Alex Telles, Sadio Mané ou encore l'ancien coéquipier de De Bruyne Aymeric Laporte, qui serait le plus intéressé. Le club devrait recontacter le milieu offensif dans les prochaines semaines.

Deux choses, toutefois. Premièrement, rien n'indique que l'ancien de Genk et de Wolfsburg a déjà envie de quitter l'Europe. De Bruyne prouve chaque semaine quand il joue, il fait encore partie des meilleurs joueurs du championnat d'Angleterre.

Cependant, le salaire saoudien se refuse difficilement, quand on a 32 ans, surtout que le niveau moyen du championnat lui permettrait de lever un petit peu le pied. L'idée de jouer avec l'un des meilleurs joueurs de l'histoire aussi, probablement. Une chose est sûre, les rumeurs ne sont pas sur le point de s'estomper, loin de là.

🚨‼️ #AlNassr remain interested in #DeBruyne for the summer.



🗣️ The Saudi negotiator - with club's representatives - will contact again the 🇧🇪 player in the coming weeks.



👀 It cannot be ruled out that other 🇸🇦 teams will decide to join the race for Kevin before June. #MCFC pic.twitter.com/8vsaFCshko