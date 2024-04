Le Standard se prépare à un grand nombre d'arrivées cet été

Le Standard est toujours engagé dans ses Europe Playoffs et affrontent Malines mardi soir. En coulisses, la direction s'active pour préparer au mieux le mercato.

Comme beaucoup d'équipes, le Standard n'a pas encore terminé sa saison mais les dirigeants sont en train de s'activer en coulisses pour préparer au mieux l'exercice 2024-2025.

Il faudra donc se préparer à voir des départs et des arrivées dès l'ouverture du mercato estival du côté de Sclessin. Ainsi, on se rapproche de plus en plus de l'officialisation d'un départ : celui de Denis Dragus (LIRE ICI).

En effet, les discussions avec Trabzonspor avancent à grands pas et on serait de plus en plus proche d'un accord entre les Rouches et le club turc.

Cinq ou six arrivées à prévoir du côté du Standard

Mais ce n'est pas le seul départ à prévoir puisque des noms comme Laifis, Vanheusden ou Bokadi prendront la porte alors que des prêts ne sont pas encore renouvelés.

Selon nos informations, il faudrait donc s'attendre à quatre arrivées au minimum du côté des Rouches puisque tous les secteurs (et particulièrement la défense) doivent être renforcés.

Pour Ivan Leko, les choses seraient simples puisqu'il faudrait également deux milieux de terrain en vue de la saison prochaine dont un 6. Un ailier ainsi qu'un attaquant pourraient également être sur la liste de courses du club puisque Kelvin Yeboah pourrait rester mais que Wilfried Kanga ne devrait pas pouvoir revenir.

Ce nombre d'arrivées pourrait évoluer en fonction des opportunités du marché.