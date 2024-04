Hein Vanhaezebrouck sort du silence concernant son départ et donne une réponse très surprenante

Mardi matin, la nouvelle est soudainement apparue selon laquelle Hein Vanhaezebrouck quitterait le club à la fin de la saison. L'entraîneur a réagi, dans son style si reconnaissable.

Mardi matin, selon les informations rapportées par le Nieuwsblad, il semblerait Hein Vanhaezebrouck ne sera plus l'entraîneur de La Gantoise la saison prochaine.

Plus tard dans la journée, malgré cette nouvelle, les Buffalos ont réussi à décrocher une victoire 0-2 contre lSTVV. Lors de la conférence de presse qui a suivi le match, la question inévitable sur l'avenir de Vanhaezebrouck a été posée.

Hein Vanhaezebrouck réagit à la rumeur de son départ

À cette question, Vanhaezebrouck a sobrement répondu : "Non, c'est une information rapportée par les journaux." Il a ensuite exprimé son sentiment face à l'attention médiatique : "Je suis habitué à ce qu'ils écrivent sur moi, tantôt positivement, tantôt négativement."

Interrogé sur son ressenti vis-à-vis de cette soudaine médiatisation, il a affirmé avec fermeté : "Non, cela ne me dérange pas." En ce qui concerne ses priorités, il a souligné : "Ce qui compte pour moi, ce sont mes joueurs, mon équipe et les résultats que nous devons obtenir pour remporter les Play-offs européens. Le reste, pour moi, passe au second plan."

Il a conclu en évoquant des communications à venir, sans préciser de date : "Nous aurons l'occasion de communiquer, mais pour l'instant, rien n'est fixé."