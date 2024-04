"Nous voulons continuer à monter" : un club belge historique revient de loin et affiche ses ambitions

L'Eendracht Aalst sera de retour en Nationale 1 la saison prochaine. Et le club ne compte pas s'arrêter là.

Ce weekend l'Eendracht Alost a officiellement décroché son titre de champion de D2 VV en battant Ninove 3-0. L'équipe évoluera donc en Nationale 1 la saison prochaine. Un bel accomplissement pour Kevin Mirallas, son directeur sportif.

Et également une belle renaissance pour un club qui compte tout de même seize saisons en première division (et même deux matchs en Coupe UEFA lors de la saison 1995/1996) mais n'a plus évolué parmi l'élite depuis 2002.

Alost n'en est évidemment pas encore là mais se montre ambitieux : "Nous montons cette saison, nous allons monter la prochaine et nous continuerons à monter". Le message du propriétaire turc Ulas Ortakaya à TV Oost est on ne peut plus clair.

Alost voit grand

Le club compte y mettre les moyens : "Nous allons faire appel à des joueurs qui ont l'expérience de la D1B et de la Nationale 1" poursuit-il.

Reste encore à se mettre en ordre pour la licence. Mais cela ne serait qu'une question de temps : "Nous avons payé pour cela, nous sommes là uniquement pour gérer le club du mieux possible. Tous les documents ont été soumis pour obtenir la licence. Je ne m'attends à aucun problème dans ce domaine".