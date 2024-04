Rester à Bologne ou un retour à l'AC Milan ? Alexis Saelemaekers a pris sa décision !

Auteur d'un superbe but le week-end dernier, Alexis Saelemaekers a pris sa décision. Il ne souhaite pas retourner à l'AC Milan, qui le prête actuellement à Bologne.

Les Diables n'ont décidément pas réussi, sous les couleurs de l'AC Milan. Ce fut un échec pour Charles De Ketelaere, pour Divock Origi, pour Aster Vranckx, ainsi que pour Alexis Saelemaekers.

L'été dernier, l'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht a été prêté à Bologne, ce qui était très probablement la meilleure chose pour lui. Premièrement parce que, sous les ordres de Thiago Motta, le club réalise une superbe saison et est quatrième de Série A.

Alexis Saelemaekers a développé sa polyvalence en Série A

Mais aussi parce que Saelemaekers joue un très grand rôle dans cet exercice. Près de 60% de temps de jeu, soit 1.600 minutes en championnat, pour celui qui a manqué le début de saison en raison d'une blessure à la malléole. Sur le plan statistique, le joueur de 24 ans, qui évolue presque au poste d'ailier gauche, peut encore s'améliorer, puisqu'il compte trois buts et trois passes décisives.

© photonews

Pour celui qui a commencé sa carrière, à Anderlecht, au poste de latéral droit, prester à ce niveau à l'autre bout du terrain est une sacrée performance. L'apprentissage italien a aussi permis à Alexis Saelemaekers de développer sa polyvalence, atout important dans le football moderne.

En fin de saison, le prêt de Saelemaekers à Bologne arrivera à son terme. Le club dispose néanmoins d'une option d'achat, évaluée à dix millions d'euros.

Saelemaekers veut, et devrait rester à Bologne la saison prochaine

Selon les informations du journaliste Alessandro Schiavone, le choix du Diable Rouge est clair : il est celui de rester à Bologne, afin d'y disputer la Ligue des Champions. Son équipe compte actuellement sept longueurs d'avance sur le cinquième, l'AS Roma.

Malgré le limogeage imminent de Stefano Pioli, Saelemaekers ne veut donc pas d'un retour à l'AC Milan... comme un certain Charles De Ketelaere, qui devrait toujours porter les couleurs de l'Atalanta Bergame la saison prochaine.

⛔️Breaking News! Alexis Saelemaekers does NOT want to return to #ACMilan , regardless of Stefano Pioli's imminent sacking at the end of the season. The Belgian's chief aim is to stay at Bologna and finally play the Champions League as a protagonist in Emilia. Just like De… pic.twitter.com/wks08Tvw11 — Alessandro Schiavone (@journ9ale) April 24, 2024