Le Standard se prépare à accueillir de nombreuses légendes du football mondial : un premier cap a été passé dans la vente des billets

La Circus Cup, c'est dimanche à Sclessin. Pour présenter l'événement, Pierre Locht, Emmanuel Mewissen et Alessandro Del Piero étaient présents en conférence de presse, ce lundi dans les travées du stade.

La Circus Cup se tiendra ce dimanche 2 juin à Sclessin (20h00). Deux équipes composées de légendes du Standard et du football mondial, dont les capitaines seront Alessandro Del Piero et Edgar Davids, vont disputer une rencontre caritative dont les bénéfices seront reversés à une association qui "permettra à des milliers de jeunes liégeois et des environs de vivre et partager l’esprit du sport et ses valeurs."

Team 𝐃𝐞𝐥 𝐏𝐢𝐞𝐫𝐨: Diego Lopez, Simic, Miranda, Hyypiä, Sorin, Mendieta, Tiago, Del Piero, Simao, Cissé & Saviola



Team 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝𝐬: Dida, Zaccardo, Stam, Van Buyten, Clichy, Davids, Sneijder, Fellaini, Wright-Phillips, Karagounis & Morientes



🎟️ https://t.co/kFa2WPMHxE pic.twitter.com/sJx3xeHN5Q — Circus Cup (@CircusCup) May 24, 2024

Sclessin accueillera de nombreuses légendes ce dimanche 2 juin

Ce lundi, le CEO du Standard, Pierre Locht, le CEO de Circus, Emmanuel Mewissen, ainsi qu'Alessandro Del Piero ont présenté la rencontre et l'événement, dans les travées du stade Maurice Dufrasne. "Nous venons de passer la barre des 10.000 tickets vendus" lance premièrement Pierre Locht. "Il n'y a pas encore de pronostic précis, mais on s'attend à ce que les gens s'y intéressent davantage cette semaine. On espère avoir un stade bien rempli pour l'événement."

"Les bénéfices iront au soutien de la population du grand Liège. On remercie Circus d'avoir permis que cet événement soit possible, de permettre aux gens de voir des joueurs d'un calibre international à Sclessin. Del Piero n'a jamais eu l'occasion de jouer ici, c'est un honneur pour nous qu'il puisse le faire dimanche et on espère que le public sera présent" a poursuivi le CEO qui n'a, évidemment, pas voulu commenter l'actualité chaude du club.

© photonews

Circus devrait rester le partenaire du Standard

Une actualité chaude qui aurait pu refroidir Circus, partenaire du Standard, à renouveler sa liaison et continuer ses actions. Selon son CEO, Emmanuel Mewissen, il n'y a aucune chance que ça se produise dans un futur proche.

"Nous nous rejoignons dans les valeurs qu'a portées Alessandro Del Piero pendant l'ensemble de sa carrière : la performance, la fidélité et l'intégrité. Il est resté fidèle à la Juventus durant 19 ans, même dans les pires moments. Circus garde aussi sa fidélité avec le Standard, même dans les moments difficiles. Si l'occasion nous est donnée de prolonger l'aventure, nous le ferons."

"Un partenaire, on le garde sur le long terme. Le Standard n'est pas seulement un club de football. C'est une véritable identité de la région. Être là dans les moments difficiles, c'est ce qui crée un lien fort, important pour nous."

Seraing, commune bénéficiaire de l'événement

Les bénéfices de la journée seront donc reversés au grand Liège, et plus particulièrement à la commune de Seraing, voisine de celle abritant le stade de Sclessin. "Le cœur de Seraing bat avec l'Italie, son histoire s'est construite autour de l'immigration italienne. Alessandro parle à tout le monde au sein de la commune, qui a toujours eu une grande passion pour le football."

"Il s'agit du sport le plus populaire, mais pas spécialement du plus accessible. Surtout pour les moins de sept ans. Le financement des infrastructures se posait, et quand on m'a demandé si Seraing souhait être la commune bénéficiaire de l'événement, j'ai immédiatement accepté pour cette raison" lançait, quant à elle, la bourgmestre de la commune, Déborah Geradon.