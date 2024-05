Alessandro Del Piero, capitaine de la Circus Cup au Standard : "Rendre le sourire aux supporters qui ont vécu une saison difficile"

Alessandro Del Piero est l'un des deux capitaines de la Circus Cup, qui verra le jour dimanche à Sclessin. La légende italienne se réjouit d'apporter de la joie aux supporters, mais n'a certainement pas mis de côté son esprit de compétition.

C'est une rencontre spéciale à laquelle pourront assister les supporters liégeois, dimanche (20h00). La Circus Cup, entre deux équipes composées de légendes du Standard et du football mondial, se déroulera à Sclessin. Ce lundi, l'événement était officiellement présenté à la presse (lire ici).

Parmi les capitaines, on retrouvera la légende italienne de la Juventus, Alessandro Del Piero. L'ex-attaquant chaussera les crampons et portera le brassard en face d'Edgar Davids. Si cette rencontre se veut amicale et caritative, une légende du football ne perd jamais son envie de gagner...

"Je suis très heureux d'être ici, je remercie tout le monde d'avoir fait l'effort pour organiser le match. Seulement, n'espérez pas que je joue encore comme il y a vingt ans (rires). Le mental est encore bien présent, mais le corps ne suit plus toujours. Ce sera une belle journée, avec de super joueurs et une grande opportunité pour tout le monde."

L'esprit de compétition risque de prendre le dessus"

"Ce sera une journée pour les fans, et on va essayer d'amener de la joie en marquant un maximum de buts. Tout le monde veut gagner le match, même si c'est un amical. On commence calmement pendant dix ou quinze minutes, puis l'esprit de compétition qui est le nôtre prend toujours le dessus."

Comme le mentionnait le CEO Pierre Locht, plus de 10.000 tickets ont déjà été vendus pour l'événement. Si tout le monde espère que le stade de Sclessin sera comble ou presque, Alessandro Del Piero espère aussi et surtout que tout le monde passera un bon moment. "D'autant que ce club et ces supporters viennent de vivre une saison difficile", lançait-il.

© photonews

Alessandro Del Piero est bien décidé à amuser la galerie... et à gagner !

"La vente des tickets va déjà bien. Je dois mentionner qu'il y a une très grande communauté italienne en Belgique. Je suis content, parce que je n'ai pas eu l'occasion de venir très souvent. En tant que retraité, j'apprécie toujours jouer ce genre de matchs, contre des anciens coéquipiers, adversaires ou des joueurs que je n'ai jamais rencontrés. Je vais essayer de ne pas me blesser et de faire de mon mieux, l'important sera de donner du plaisir aux gens. Le football fait partie de ma vie, j'ai grandi pour ça. J'ai l'opportunité de jouer dans un très bon stade et je m'en réjouis."

"J'essaye de rester en forme, je fais de la gym et quelques autres sports. Je joue parfois quelques matchs de charité comme ceux-ci, et je frappe aussi le ballon avec des amis... quand je ne suis pas blessé (rires). Ça fait partie de ma vie de rester en forme et de m'offrir de nouveaux défis, ça fait partie de ma mentalité" a conclu un Del Piero laissant aisément transparaître toute sa classe naturelle et sa bonne humeur.