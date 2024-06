Le plus critiqué des Diables... mais la seule certitude derrière ? "Le coach veut que je sois un patron"

Difficile de tirer des conclusions après les deux matchs amicaux des Diables Rouges cette semaine. Seule quasi-certitude : Wout Faes devrait être titulaire à l'Euro, comme chaque fois sous Domenico Tedesco.

C'est l'un des grands paradoxes de l'ère Tedesco. Peu de Diables Rouges ont une image aussi négative aux yeux du public que Wout Faes, dont le style risqué et les quelques erreurs durant la campagne qualificative ont bien souvent transformé en bouc émissaire tout indiqué.

Et s'il n'a pas non plus que des fans dans la presse, tout le monde s'y est désormais fait : Faes est plus que probablement l'un des premiers noms couchés par Domenico Tedesco au moment de composer son 11. Dans un secteur aussi décimé que la défense, le chevelu de Leicester City est peut-être même... la seule certitude.

Faes, le patron de Tedesco

"Je suis content de la confiance que le coach me témoigne, il me dit de m'imposer, de tenter des choses. Ca donne aussi cette passe décisive en fin de match, ça fait plaisir", se réjouit Wout Faes après la rencontre. Son ballon pour Trossard sur le 3-0 vaut en effet le coup d'oeil.

"Si je vais débuter cet Euro ? Espérons. J'ai la confiance du coach, et derrière c'est à moi de le lui rendre sur le terrain", continue Faes, qui est resté indéboulonnable alors que Witsel, Debast et même... Aster Vranckx tournaient à ses côtés en défense centrale. "C'est à ça que servent ces matchs, le coach essaie de voir ce qu'il peut aussi faire en cas d'urgence".

La sortie de Thomas Meunier a en effet redistribué les cartes, et Tedesco a même temporairement opté pour une défense à trois. "Il voulait récupérer le ballon un peu plus eau, donc il a testé des choses avec ce qu'il a à sa disposition, je crois", explique Wout Faes.

Le coach me demande d'être le leader de la défense

Vranckx ou Onana, cependant, sont de véritables "rustines" en cas de besoin, mais seraient-ils capables de remplir ce genre de rôle en situation de compétition ? "Je crois qu'on l'a vu, ils s'en sont bien sortis. Moi, j'essaie de les coacher beaucoup, c'est ce que le coach demande, comme ce n'est pas leur poste", révèle le Fox.

"J'essaie de prendre ce rôle de leader de la défense, comme j'ai tout joué et que j'ai la confiance du coach. On se parle beaucoup avec le sélectionneur et c'est ce qu'il attend de moi", conclut Wout Faes. Comme en pied de nez à tous ceux qui, titularisation après titularisation, se demandent encore ce qu'il fait dans le onze.