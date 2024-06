Les terribles confessions d'un ancien d'Anderlecht sur les dérives du foot business : "Je n'ai pas eu le choix"

A 21 ans, Fabio Silva continue d'enchaîner les clubs. Le Portugais est revenu avec beaucoup de franchise sur ce début de carrière agité.

Après avoir été prêté à Anderlecht, Fabio Silva a à nouveau été envoyé au PSV puis aux Glasgow Rangers par Wolverhampton. L'attaquant subit la situation depuis de longs mois, d'autant que son transfert chez les Wolves est plus un jeu d'agents qu'autre chose.

Débarqué en 2020 pour 40 millions alors que ses buts avec le FC Porto pouvaient encore se compter sur le doigt d'une main, Fabio Silva représente à merveille l'influence que peut avoir Jorge Mendes dans ce genre de transactions.

"Je me suis entraîné avec Porto le matin, j'ai mangé avec ma famille et mon agent m'a appelé pour me dire que nous allions en Angleterre le lendemain. Ils m'ont poussé dans cette direction, je n'avais pas le choix" explique le joueur à Sport Bible.

Fabio Silva veut se stabiliser

Le deal semblait arranger tout le monde, Fabio Silva a donc mis le cap sur la colonie portugaise de Mendes en Angleterre : "Ils m'ont dit que je ne jouerais pas pour l'équipe première de Porto si je refusais les Wolves. Le budget de Porto était serré à ce moment-là et je n'avais rien à dire à ce sujet. Ils m'ont dit que j'avais un vol le lendemain, et c'est tout".

Pas de quoi se sentir à l'aise en Premier League, où il ne s'est jamais imposé : "A Anderlecht, au PSV et aux Rangers, j'ai regardé les gens dans les yeux et je leur ai dit que j'avais vraiment l'impression que c'était mon projet. Cette confiance, c'est ce qui compte. J'ai l'impression que dans ces clubs, les gens ont vraiment cru en moi, et je pense que je suis un joueur complètement différent lorsque je joue avec le sourire".

Encore sous contrat jusqu'en 2026 avec Wolverhampton, Fabio Silva ne serait donc pas contre un départ définitif, pour enfin lancer sa carrière comme il l'entend.