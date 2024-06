Le show Doku, mais quels autres Diables ont brillé ? Les cotes de Belgique-Luxembourg

Si la déception de la blessure de Meunier l'emportait sur d'autres considérations, la victoire contre le Luxembourg était très positive. Aucun Diable n'est véritablement passé à côté de son sujet.

Koen Casteels (6)

Peut-on vraiment coter le match de Koen Casteels ? L'officiel numéro 1 n'a littéralement... rien eu à faire. Probablement l'un des matchs les plus tranquilles de sa carrière.

Timothy Castagne (6)

L'un des Diables les plus discrets, avec peu d'actions d'éclat et aucun danger dans son dos ou presque. Pas très entreprenant offensivement.

Axel Witsel (6,5)

Il a déjà paru bien plus en jambes que face au Monténégro. Quelques erreurs d'anticipation devant Gerson Rodrigues, bien compensées. On attend de le voir face à un adversaire de haut niveau, mais c'est prometteur.

© photonews

Wout Faes (8)

Qui l'eut cru ? Le voilà patron et pilier indiscutable de la défense, et la seule certitude de ce secteur. Encore quelques fautes et interventions musclées peu utiles mais dans le jeu aérien et la capacité à soulager tout le monde, très solide. Et ce sublime assist pour Trossard en guise de cerise sur le gâteau.

Maxim De Cuyper (7,5)

Monté pour l'infortuné Meunier, Maxim De Cuyper a séduit tout le monde. S'il doit débuter l'Euro dans la peau d'un titulaire, on ne s'inquiète pas trop... tant que l'adversaire n'a pas d'ailiers de haut niveau. Le Brugeois tente beaucoup de choses, ose, et est visiblement très à l'aise.

Orel Mangala (6)

Dans un fauteuil face à un adversaire très faible. Peut-être tendance à trop chercher la solution propre dans les petits espaces, prenant des risques si l'adversaire mettait plus de pressing. Peu ou pas d'apport offensif.

© photonews

Amadou Onana (7)

Il devra mettre le frein à main par moments à l'Euro pour éviter trop de cartons ou de risques, mais son profil est unique. Le 2-0 part d'une interception trois étoiles de sa part. Tente des frappes lointaines mais doit régler la mire.

Kevin De Bruyne (6,5)

Moins spectaculaire que face au Monténégro, il a tenté très souvent la combinaison avec Lukaku et l'a souvent trouvé en profondeur. Motivé, porté vers l'avant, génial dans ses déplacements et anticipations, il s'est éteint avant sa sortie.

Jérémy Doku (8,5)

S'il avait fallu ne coter que sa première période, Doku n'aurait peut-être pas été très bien noté, car ses dribbles peinaient à déboucher sur un centre réussi. L'ailier de Manchester City a même souvent poussé le ballon trop loin. Mais il a persévéré et aucun défenseur ne peut le tenir pendant une heure sans finir par craquer. Résultat : un caviar, et même presque un second dans la foulée. Ingérable pour ses opposants.

© photonews

Leandro Trossard (6,5)

Un geste de classe mondiale pour sauver une prestation terne et peu inspirée. C'est suffisant, mais le sera-ce pour débuter à l'Euro ? Le Gunner n'a pas gagné de points.

Romelu Lukaku (8)

La différence avec Openda, c'est aussi son apport dans le jeu : en combinaisons, il a énormément amené. Une remontée de terrain pour provoquer le penalty à l'expérience, et un tap-in pour confirmer sa belle entente avec Doku. Indispensable.

Remplaçants :

Johan Bakayoko (6,5)

Quelques beaux dribbles, beaucoup de disponibilité. Vrai candidat au onze, mais Trossard garde peut-être l'avantage.

Aster Vranckx (6)

Un essai étonnant en défense centrale, dont on ne comprend pas l'intérêt, et une fin de match discrète dans l'entrejeu.

Zeno Debast (6)

Absolument rien à retenir de son entrée tant le Luxembourg a été inexistant.

Yannick Carrasco (5)

Le moins en vue des entrants, qui pourrait cependant bien surprendre par son temps de jeu à l'Euro 2024. Il tente peu, mais ne déséquilibre jamais le jeu de l'équipe.