La connexion Doku - Lukaku monte encore en puissance pour l'Euro : "Si on respecte les consignes du coach..."

La Belgique n'a pas éprouvé trop de difficultés face au Luxembourg (3-0). L'équipe continue à travailler ses automatismes pour l'Euro.

Son transfert à Manchester City a inévitablement mis en lumière son duo avec Kevin De Bruyne : la dangerosité de Jérémy Doku pour dévorer les espaces en un contre un peut faire très mal avec KDB pour le lancer sur orbite. Mais sur le terrain comme en dehors, le Cityzen forme également une association très dangereuse avec Romelu Lukaku.

Le deuxième but de Big Rom l'a encore prouvé : en une action, Doku peut laisser son défenseur sur place et trouver Lukaku les yeux fermés dans le rectangle. Et ce même si la défense luxembourgeoise l'a souvent bien pris aujourd'hui.

"Cette équipe progresse, il faudra encore quelques entraînements, tout n’a pas été parfait mais mentalement, on est déjà prêts. On a joué contre un bloc bas, on en rencontrera peut-être à l'Euro, c'était une bonne préparation : on a trouvé le bon moment pour attaquer" déclare Doku à la RTBF.

Jérémy Doku enthousiaste

Il l'affirme, l'équipe se comprend de mieux en mieux : "On se retrouve bien sur le terrain, on apprend de nos erreurs, c'est une belle victoire. Si on écoute les consignes du coach, on peut réaliser de très belles choses".

La préparation et sa période de tests s'est donc terminée ce soir, place désormais à la compétition pour confirmer tout cela, avec un premier match le 17 juin face à la Slovaquie.