Timothy Castagne a changé de statut chez les Diables et devrait vivre une première, lundi, contre la Slovaquie

Timothy Castagne, qui se dirige vers le cap des 50 sélections avec les Diables, est devenu un joueur d'expérience. Pour la première fois, il devrait probablement être le joueur le plus expérimenté de la défense, lundi. Un changement de statut, qui convient très bien à l'actuel joueur de Fulham.

Deux jours avant la rencontre face à la Slovaquie et quelques instants après le premier entraînement à huis clos total depuis l'arrivée en Allemagne, Timothy Castagne s'est présenté en conférence de presse, ce samedi.

Timothy Castagne est entré dans la peau d'un joueur expérimenté

Le défenseur droit de Fulham, qui sort d'une saison plus que pleine avec près de 3.000 minutes disputées toutes compétitions confondues, pourrait être le joueur le plus expérimenté de la ligne défensive des Diables, lundi. Plusieurs blessures, dans le groupe, qui n'inquiètent pas tellement le joueur de 28 ans. D'autant qu'Arthur Theate et Jan Vertonghen sont de retour à l'entraînement, et qu'ils pourraient ne plus être absents bien longtemps.

"C'est vrai qu'on a eu plusieurs blessures en défense. C'est désormais à certains joueurs de "step-up", de se montrer et de montrer qu'ils méritent leur place. On a beaucoup de qualités devant, il faut que la défense suive. Si le sélectionneur a choisi ce groupe, tout le monde doit être prêt pour jouer. Quand les blessés reviendront, ce sera un plus. Et s'ils ne sont pas prêts, on fera comme ça. Il y a suffisamment de qualité avec les joueurs qui sont là."

© photonews

Fort de ses 43 sélections en équipe nationale et de ses 200 matchs disputés dans l'un des cinq grands championnats européens (125 en Premier League, 75 en Série A), Timothy Castagne, pour la première fois, est arrivé à l'Euro dans la peau d'un joueur d'expérience.

"C'est clair que je dois guider encore plus, mais j'essaye déjà de le faire la plupart du temps. Quand je suis à droite, c'est difficile de parler aux joueurs sur le côté gauche. Mais j'essaye de le faire avant le match ou lors de certains temps morts en cours de partie. J'aime guider et aider les jeunes joueurs."

Tedesco n'a pas spécialement demandé aux Diables d'éviter les duels à l'entraînement

Malgré de très belles saisons déjà accomplies, Timothy Castagne n'a joué que... 27 minutes dans un championnat d'Europe. C'était en 2021, contre la Russie, où l'Arlonais avait quitté ses partenaires avant même la demi-heure du premier match, victime d'une fracture de l'orbite.

"C'était un duel anodin. Si je devais y retourner, je le referais. C'était mon rôle, je devais prendre le ballon. Depuis, j'ai reçu d'autres coups au même endroit et ça a été. Si je fais trop attention et que je commence à y aller trop doucement, ça n'ira pas. Le coach n'a donné aucune consigne pour éviter de nouvelles blessures à l'entraînement, mais ça ne sert à rien de venir faire un gros tacle quelques jours avant le premier match. Il veut qu'on soit agressif, mais ça ne sert à rien d'aller tacler si tu es en retard. Il veut qu'on soit juste dans le challenge."