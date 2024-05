L'homme derrière la renaissance de Youri Tielemans signe un contrat à long terme

Aston Villa a réussi une superbe saison, Youri Tielemans aussi, et ils le doivent à un homme surtout : Unai Emery. L'entraîneur espagnol, sans surprise, a été prolongé par le club de Birmingham, et pour du long terme.

Unai Emery peut-il encore aller plus loin et plus haut avec Aston Villa ? En tout cas, le technicien réalise des miracles depuis son arrivée en octobre 2022. Les Villans avaient terminé 7e la saison passée, et cette saison, Emery a accompli des miracles en allant chercher la 4e place.

Aston Villa participera donc à la Champions League, après avoir atteint les demi-finales en Conference League cette saison. Et sans surprise, Unai Emery a donc été prolongé par le club de Birmingham : l'ancien entraîneur de Villarreal, d'Arsenal et du PSG est désormais lié à Villa jusqu'en 2029.

C'est également une très bonne nouvelle pour Youri Tielemans (27 ans), arrivé l'été dernier en provenance de Leicester City et qui a passé un palier. Après un temps d'adaptation, le Diable Rouge a retrouvé son meilleur niveau, disputant 46 matchs pour 3 buts et 7 assists.