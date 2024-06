Lois Openda se confie sur ses difficultés chez les Diables Rouges : "Je ne suis pas frustré..."

Lois Openda fera partie des joueurs belges à suivre lors de l'Euro. Le Diable Rouge veut franchir un palier sous Domenico Tedesco.

Excellent en club cette saison à Leipzig, Lois Openda n'est toujours pas parvenu à se montrer à son avantage sous Domenico Tedesco.

Muet depuis l'arrivée du nouveau sélectionneur, il avait tenté de forcer son premier but en voulant tirer le penalty lors de la rencontre amicale face au Monténégro.

Ce jeudi en conférence de presse, il est bièvement revenu sur cet épisode. "Tout va bien en équipe nationale, avec mes coéquipiers. C'était juste un malentendu. C'est terminé, c'est du passé. Je voulais marquer, Leandro (Trossard) et Jérémy (Doku) aussi."

Lois Openda attend toujours son premier but sous Domenico Tedesco

"J'ai marqué avec chacun des coachs que j'ai eu. Je pense que ça viendra avec Tedesco. Je ne me fais aucun souci pour ça", a-t-il continué.

Openda démarre l'Euro derrière Romelu Lukaku, comme d'habitude. "Je suis déjà très heureux d'être là. Le coach me donne énormément de confiance. Il n'y a aucune pression. S'il y a eu des doutes ? Non. J'étais juste occupé à terminer ma - très belle - saison. Tedesco a aussi envie que je marque. Je ne me mets pas la pression de marquer pendant l'Euro. "

"J’ai un rôle différent en club où on joue parfois à deux attaquants. Ici, je sais que ça va venir petit à petit. Je suis encore un nouveau dans l’équipe. Il n'y a pas de frustration. Je sais que ça va arriver. J'apprends beaucoup de Romelu."