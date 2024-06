Il faudra à nouveau compter sur Genk la saison prochaine : le Racing va débourser plus de cinq millions pour son nouvel attaquant

Le KRC Genk devrait être très actif sur le marché des transferts cet été. Après l'arrivée de Jarne Steuckers, un nouveau transfert pourrait bientôt suivre.

Cette saison, Genk s'est longtemps cherché en attaque : Tolu Arokodare, Yira Sor et Andi Zeqiri ont chacun des qualités différentes, il a fallu un certain temps à Wouter Vrancken pour trouver la bonne carburation.

Les cartes vont encore être rebattues avec Thorsten Fink. Depuis quelques jours, le Racing intensifie les négociations avec le Celtic pour Hyeon-gyu Oh.

Genk veut connaître une saison plus sereine sous Thorsten Fink

Oh est un attaquant sud-coréen de 23 ans, arrivé à Glasgow il y a un peu plus d'un an pour près de trois millions. Cette saison, il n'a que peu joué : à peine trois titularisations dans le championnat écossais (ce qui ne pas l'a pas empêché d'y marquer 5 buts).

Selon Sacha Tavolieri, Genk a déjà trouvé un accord personnel avec le joueur et aimerait finaliser le deal pour cinq millions, sans compter les bonus.

Si l'opération se concrétise, cela pourrait signifier le départ d'Andi Zeqiri, absent de l'Euro avec la Suisse, assez suivi par le marché espagnol.