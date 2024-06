Après les trois buts annulés de Lukaku, Domenico Tedesco s'exprime sur l'utilisation du VAR à l'Euro

Domenico Tedesco est revenu, en conférence de presse, sur les trois buts que la Belgique s'est vue refuser depuis le début de l'Euro. Le plus marquant restant la faute de main de Loïs Openda.

La Belgique n'a pas vraiment été aidée par le VAR depuis le début de cet Euro. Pourtant, Domenico Tedesco ne veut pas en parler négativement. "Ce serait trop facile de dire que le VAR est négatif parce que trois de nos buts ont été refusés. La vidéo assistance est là pour rendre le football plus juste" déclarait le sélectionneur en conférence de presse ce mardi soir, vingt-quatre heures environ avant un Ukraine - Belgique décisif.

Selon Tedesco, le VAR est un atout précieux dans le monde du football, notamment concernant les hors-jeu. "Il n'y a aucune discussion. Même s'il s'agit de quelques millimètres, nous devons accepter la décision. On peut facilement voir si le joueur est hors-jeu ou non", poursuivait Tedesco, en référence au but annulé de Lukaku contre la Roumanie.

Tedesco n'en veut pas au VAR... mais n'a pas tout compris

Par contre, ce qui a dérangé Domenico Tedesco (et ce qui continue de le faire), c'est le but annulé contre la Slovaquie pour une faute de main particulièrement légère de Loïs Openda. "Ça, ce n'est pas clair. Il y a encore des discussions à ce sujet."

"Avec ce but, nous aurions désormais quatre points. Nous n'allons pas parler du VAR et de ses décisions, qu'elles soient pour ou contre nous. Nous avons pleinement confiance au VAR."

"Ici, tout le monde fait de son mieux. Les joueurs, les entraîneurs, mais aussi les arbitres et le VAR. Nous ne devons pas perdre de temps sur des choses sur lesquelles nous n'avons aucune influence. Dans le futur, ce sera aussi positif pour nous de ne pas avoir perdu de temps sur ces discussions. C'est trop facile de dire que le VAR est positif quand il nous arrange, et négatif quand il ne nous arrange pas."

L'un de nos confrères a appris à Domenico Tedesco que l'arbitre principal dans le VAR sera le même que face à la Slovaquie. "Si c'est le cas, cette décision est un petit peu malheureuse. Mais je n'ai pas voulu parler du VAR après le match contre la Slovaquie et je ne le ferai pas maintenant. J'espère vraiment que tout le monde fait de son mieux."